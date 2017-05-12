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В Санкт-Петербурге успешно трансплантировали костный мозг ребенку от донора из Самары
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В Санкт-Петербурге успешно трансплантировали костный мозг ребенку от донора из Самары

12 мая 2017 16:13
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Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26 дет, родился в с. Обшаровка Самарской области, имеет два высших образования и добродушный характер.
«Последнее время я чувствую себя хорошо и верю, что скоро станет лучше благодаря тебе. Завтра уже пересадка и я рада, что это так скоро…», - этими словами заканчивается письмо пациентки отделения детской онкогематологии к своему донору.

26 апреля 2017 г. в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой (г. Санкт-Петербург) была проведена трансплантация костного мозга от донора из регистра Самарской станции переливания крови. Самарский донор оказался совместим с пациенткой – девочкой 2001 г.р. с диагнозом острый лейкоз - по генетическим параметрам на 100%.

Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26 дет, родился в с. Обшаровка Самарской области, имеет два высших образования и добродушный характер.

Для многих пациентов с гематологическими, онкологическими и наследственными заболеваниями – этой порой единственный и долгожданный шанс на выздоровление. Найти генетического двойника для больного – очень сложно, поскольку совпадения происходят в 1 случае из 100 000.

Поиск доноров в западных регистрах и получение для трансплантации материала в настоящее время стоит около 20 000 евро для одного пациента. Кроме того, на поиск и активацию доноров в иностранных регистрах уходит много средств и времени, а большинство больных нуждается в срочной пересадке. Именно поэтому гематологи, осуществляющие трансплантацию, инициировали создание Объединенной базы российских потенциальных доноров костного мозга, которая включала бы доноров с характерными для России многочисленными генотипами.

Такой Национальный регистр был создан в 2013г. на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

На сегодняшний день в регистре состоят 68102 протипированных донора и уже осуществлено 154 трансплантации костного мозга, из них от самарских доноров уже две. В число пользователей информации о донорах из регистра входят 10 крупнейших российских ЛПУ, осуществляющих аллогенные (неродственные) трансплантации костного мозга.

9 сентября 2014 г. иммунологическая лаборатория ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» вошла в Объединенный российский регистр доноров костного мозга. Работа же по типированию потенциальных доноров
костного мозга ведется на станции с 1980 года, когда была создана зональная иммунологическая лаборатория. На сегодняшний день в регистр станции переливания крови входит 4500 добровольцев, из них 1724 вошли в объединенный
российский регистр (BMDS). Специалисты службы крови г. Самара ведут постоянную работу по обновлению и пополнению регистра людьми, желающими вступить в ряды потенциальных доноров костного мозга.

Наш самарский донор уже вернулся домой, полный сил и уверенности, что он не сделал ничего особенного: «Мне иногда становится неудобно, когда начинают благодарить за то, что я согласился стать донором. Я считаю, это была моя обязанность. В донорстве нет ничего страшного - страшнее было отказаться». После проведения процедуры Александр сказал врачам, что чувствует себя прекрасно и будет рад в будущем познакомиться с девочкой, которая нуждалась в его помощи:

«Очень интересно как прошла трансплантация и помогла ли она. Теперь у меня есть еще одна сестра - "сестра по крови".

Надеемся, что в дальнейшем число самарских доноров, спасших жизнь тяжелобольным людям, будет расти, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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12 мая 2017  17:40
Гражданам, получавшим ЕДВ до 1 марта 2017 года, необходимо до 31 мая 2017 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства за возобновлением выплаты с заявлением, документами об отсутствии трудовой и (или) иных видов деятельности, справкой о размере пенсии (при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей).
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