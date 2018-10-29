В Самарскую область поступила противогриппозная вакцина для взрослых

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Уполномоченная организация в ближайшие дни осуществит отгрузку вакцины в учреждения.Детская вакцина против гриппа уже развезена в медучреждения.Призываем родителей позаботиться о здоровье и прийти на вакцинацию, передает пресс-служба минздрава СО.