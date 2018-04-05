В Самарском государственном социально - педагогическом университете состоялся день молодого донора

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С самого утра около донорского пункта собралась большая очередь. Студенты торопились не только на пары и в столовую, но и чтобы совершить добрый поступок - сдать кровь.Выездная бригада развернула временный пункт сдачи крови в корпусе начального факультета. Ряды первичных доноров пополнились на 22 человека, также были и те, кто уже сдавал кровь ранее. Всего поделиться своей кровью весенним утром пришли 56 доноров.Студенты активно принимали участие в данной акции и единогласно решили, что донорство - важная и благородная деятельность, которая должна исходить из самого сердца и быть регулярной, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.