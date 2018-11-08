В Самарской областной больнице им. Середавина состоялось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию учреждения

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Этими словами из гимна Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина 8 ноября началось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию уникального лечебного учреждения. Отметить значимую дату решили Всероссийской научно-практической конференцией «Инновационные технологии в многопрофильном стационаре».Со словами добрых поздравлений к главному врачу Дмитрию Купцову и коллективу больницы обратились Председатель Самарской губернской думы, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, главный торакальный хирург министерства здравоохранения Российской Федерации Петр Яблонский, главные врачи лечебных учреждений губернии.Министр Михаил Ратманов вручил награды лучшим сотрудникам больницы, которую считает флагманом самарского здравоохранения. Он подчеркнул, что именно областная больница оказывает медицинскую помощь самым тяжелым пациентам со всего региона.Сегодня Самарская областная клиническая больница – одно из крупнейших в Поволжье государственных многопрофильных медицинских учреждений. В год здесь проходят стационарное лечение 60 тысяч пациентов, 340 тысяч получают здесь квалифицированные консультации, выполняется около 30 тысяч хирургических операций, каждая третья операция - с применением малоинвазивных технологий. В больнице трудятся врачи 70 специальностей, а всего численность сотрудников составляет более 3 тысяч человек, из них 800 врачей.В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в ведущих клиниках России и Европы. Больница является клинической базой Самарского государственного медицинского университета.Сегодня использование уникальных медицинских технологий сделало СОКБ им. В. Д. Середавина одним из авторитетнейших лечебных учреждений Поволжья. С 1975 года коллективом этого крупнейшего в Поволжье больничного специализированного центра успешно руководил Заслуженный врач РФ В.Д. Середавин. Великолепный организатор здравоохранения, требовательный руководитель, он сумел сформировать коллектив высоких профессионалов, единомышленников. С 28 января 2015 года по ходатайству коллектива Самарской областной клинической больнице присвоено имя ее Почетного главного врача Владимира Диамидовича Середавина.Обращаясь к коллективу лечебного учреждения, министр здравоохранения Михаил Ратманов подчеркнул:«Благодаря использованию уникальных медицинских технологий Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина является одним из авторитетнейших учреждений Поволжья, достоянием которого является высокопрофессиональный коллектив.Неоценимы ваши преданность своему делу, трудолюбие и профессионализм, которые служат сохранению и укреплению здоровья населения Самарской губернии. В этот праздничный день желаю вам процветания, благополучия, дальнейших профессиональных успехов, счастья и крепкого здоровья!», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО