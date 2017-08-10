В Самарской области за полгода снизилась смертность

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В министерстве здравоохранения Самарской области состоялось заседание коллегии, на котором обсудили меры по снижению смертности жителей губернии в 2015-2017 годах. Сокращение смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте, создание благоприятных условий для дальнейшего увеличения уровня рождаемости в течение последних лет являются приоритетным направлением работы системы здравоохранения региона, сообщается на сайте ведомства.В 2017 году в губернии отмечается (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) снижение смертности от болезней органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, онкологических заболеваний, туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий.Младенческая смертность снизилась в Самарской области более чем на 18% и составляет 4,4 на 1 000 человек, родившихся живыми (за 1 полугодие 2016 года - 5,4 на 1000 родившихся живыми). Это прежде всего результат развития инфраструктуры службы – с 2016 года функционирует перинатальный центр на базе Самарской областной клинической больницы им В.Д. Середавина, в котором в 1 полугодии 2017 года принято 2903 родов, за счёт средств областного бюджета проведена реконструкция перинатального центра на базе клинической больницы №5 г.о. Тольятти, продолжается совершенствование трехуровневой системы оказания перинатальной помощи и маршрутизации пациентов с целью оптимального распределения потоков: первичный уровень – межрайонный – региональный.В 2017 году увеличены объемы оказания медицинской помощи бесплодным супружеским парам на 20% до 1692 процедур. За 1 полугодие 2017 года направлено на процедуру ЭКО 1143 супружеских пар, эффективность – 42,5% – 486 беременностей. Проводится доабортное консультирование женщин, обратившихся для искусственного прерывания беременности, в результате которого в первом полугодии 2017 года от аборта отказалось 468 женщин (13,2% от обратившихся для искусственного прерывания беременности).Важным направлением работы министерства здравоохранения Самарской области и медучреждений является организация программ по выявлению окнозаболеваний у населения. Самым действенным методом в снижении смертности от рака остаётся ранняя диагностика новообразований. В Самарской области такую работу проводят специалисты комплексных многопрофильных онкологических бригад Самарского областного клинического онкологического диспансера. В первом полугодии «онкодозор» побывал в 20 медицинских учреждениях области. В ходе выездов специалисты провели 25 образовательных мероприятий (лекции, семинары, мастер-классы) для медицинского персонала (врачи, медицинские сестры) с целью повышения эффективности профилактической работы, проведена экспертиза причин запущенных случаев рака у пациентов.