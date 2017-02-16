В Самарской области в 2016 году выявили меньше случаев бешенства у животных
16 февраля 2017 10:36
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В 2016 году на территории Самарской области зарегистрировано 20 случаев бешенства среди животных, что на 73,3% меньше чем в 2015 году (75 случаев). В число неблагополучных территорий вошли: Ставропольский район – 3 случая, г. Самара, Большеглушицкий, Шенталинский и Кошкинский районы – по 2 случая, г. Жигулевск, г. Чапаевск, Кинельский, Безенчукский, Шигонский, Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Елховский районы – по 1 случаю. В структуре пораженных животных преобладали кошки, удельный вес которых составил – 35%, на лис пришлось - 30%, на собак – 25% и на крупный рогатый скот - 10%.
За оказанием антирабической помощи в лечебно-профилактические учреждения Самарской области в истекшем году обратились 9103 пострадавших от укусов и других различных повреждений, полученных от животных, удельный вес детей в возрастной группе до 14 лет составил 24,5% (2235 детей). В сравнении с предыдущим годом количество пострадавших снизилось на 9,6%, или на 963 человека. От животных с установленным по клиническим признакам и лабораторно подтвержденным диагнозом бешенство пострадали 74 человека (в 2015 году – 258 человек).
Наибольшее количество повреждений нанесено безнадзорными и домашними собаками – 33,1% (3012 человека) и 30% (2732 человека) соответственно, в меньшей степени - домашними кошками – 24,3% (2214 человека), безнадзорными кошками – 8% (730 человек), дикими животными – 3,8% (345 человек), сельскохозяйственными животными (КРС, лошади, домашняя птица) - 0,8 % (70 человек).
Случаев заболевания бешенством среди людей за 2016 год не зарегистрировано. .Последний случай был зарегистрирован в 2010 году, сообщает областное Управление Роспотребнадзора.
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