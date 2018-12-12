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В Самарской области успешно завершается вакцинация против гриппа. Привиться можно было в поликлиниках по месту жительства. Те жители, которые позаботились об этом заранее сделали прививки и защитили себя и своих близких от опасных осложнений.По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 2018 году в регион поступило 464000 доз вакцины против гриппа для иммунизации детей и 1117000 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 100% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно. Также приобретено 6000 доз вакцины против гриппа за счет средств областного бюджета. В итоге почти половина населения губернии (49,4%) получили специфическую защиту от опасного заболевания.«Мы благодарим жителей Самарской области, которые откликнулись на призыв медицинских работников и приняли активное участие в вакцинации себя и детей, защитив тем самым здоровье свое и близких от осложнений, - отмечает заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. – Та иммунная прослойка, которую мы с вами создали в губернии, не дает гриппу распространяться, защищает нас от эпидемии и позволяет держать ситуацию под контролем», передает пресс-служба облправительства.