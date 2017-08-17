В Самарской области стали реже болеть мышиной лихорадкой
17 августа 2017 11:19
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За истекший период 2017 г. зарегистрировано 86 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом ("мышиной"), или 2,84 на 100 тыс. нас., что на 47,14% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Челно-Вершинском районе (19,52 на 100 тыс. населения), Кошкинском (17,63), Похвистневском (12,25), Красноярском (10,74), Камышлинском (9,17), Безенчукском (7,45), в г.Жигулевске (6,71).
Источником заражения являются различные виды диких мышевидных грызунов.
В Самарской области, также как и по Российской Федерации, ГЛПС занимает одно из первых мест по заболеваемости людей среди природно-очаговых инфекционных болезней.
Наиболее активными природными очагами в Самарской области являются Жигулевский, расположенный в Самарской Луке, Самарский (городской), который занимает северную парковую часть г. Самары и северо-восточные районы области (Кинель-Черкасский, Похвистневский, Клявлинский, Сергиевский, Камышлинский, Шенталинский, Клявлинский и др.).
Заболеваемость населения ГЛПС в Самарской области, регистрируется ежегодно. Многолетняя динамика заболеваемости имеет цикличный характер. Наиболее высокие уровни заболеваемости за последние 10 лет отмечены в 2008г. (607 случаев или 19,4 на 100 тыс. нас.), 2012г. (813 случаев или 25,3 на 100 тыс. нас.), 2015г. (563 случая или 17,53 на 100 тыс. нас.), 2016 г., сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
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