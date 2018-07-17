В Самарской области специалисты подвели итоги акции «Подари мне жизнь»
17 июля 2018 15:38
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Круглый стол был организован на базе областного медицинского центра «Династия», который помогает женщинам и мужчинам стать родителями, активно внедряет передовые репродуктивные технологии. В «Династии» существует центр медико-социальной помощи женщинам в сложной жизненной ситуации. Руководитель центра, врач гинеколог-репродуктолог Юлия Черезова и клинический психолог, психотерапевт и перинатальный психолог Наталья Головчук, ведущие круглого стола, сосредоточили внимание собравшихся на наиболее проблемных ситуациях, с которыми сталкиваются специалисты, пытающиеся повлиять на репродуктивный выбор женщины. Юлия Михайловна подчеркнула, что в работе по профилактике ответственного родительства должны участвовать не только врачи и психологи, но и учителя, образовательные учреждения, общественные и религиозные организации.
Более того, врачи и психологи поддержали выдвинутое заведующей женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Натальей Любицкой предложение приглашать на беседы с психологом не только беременную женщину, но и отца будущего ребенка. Иначе вся ответственность за решение пары ложится только на женщину. Между тем и мужчина обязан принимать участие в судьбе своего будущего ребенка и его матери.
О том, как можно поддержать женщину или семейную пару, находящихся в трудной ситуации, рассказала представитель общественной организации «Родные люди» Светлана Санфирова.
Она отметила, что организация старается помогать тем, кто сохранил беременность несмотря на сложные социально-экономические условия семьи.
Существуют меры государственной поддержки семей с детьми. А с 2018 года по инициативе Президента РФ реализуется новая мера социальной поддержки – ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в Самарской области это 16 608 руб. Размер выплаты – величина прожиточного минимума на детей в регионе.
Подводя итоги разговора, специалисты отметили, что такой обмен опытом и мнениями был полезен для всех и на будущее решили активнее использовать самые разные площадки и формы работы с молодыми людьми, семьями, чтобы женщины не лишали себя счастья материнства, а пары создавали многодетные семьи, передает пресс-служба минздрава СО.
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Комментарии
Социум
17 июля 2018 20:54
Дмитрий Азаров: "Конкуренция регионов за это была крайне высока. Мы Победили!" Социум
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17 июля 2018 18:55
Он отметил, что это апробированный вариант работы над стратегией социально-экономического развития Самары. Обсуждения уже проходили с привлечением большого... Социум
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17 июля 2018 18:45
Дополнительное удобство заключается в том, что приходить в загс для подачи заявки вовсе не обязательно: все можно сделать через портал госуслуг. Социум
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Здравоохранение
17 июля 2018 15:38
Внимание собравшихся сосредоточили на наиболее проблемных ситуациях, с которыми сталкиваются специалисты, пытающиеся повлиять на репродуктивный выбор... Здравоохранение
183
17 июля 2018 10:48
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Здравоохранение
194
16 июля 2018 18:46
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