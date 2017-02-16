В Самарской области снижается заболеваемость ОРВИ

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За истекшую неделю в области зарегистрировано 17606 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 54,6. В Самаре зарегистрировано 7814 случая, показатель на 10 тыс. населения – 66,1.По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 22,5%. В г.о. Самара заболеваемость совокупного населения ниже эпидемического порога на 21,9%. По сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости по Самарской области и по г.о. Самара на 3,71% и 2,94% соответственно.Превышение недельных эпидемических порогов по области наблюдается в возрастных группах 3-6 лет – на 3,7%, 7-14 лет – на 29,8%, 15 лет и старше – на 17,6%.За прошедшую неделю, в целях недопущения распространения гриппа в организованных детских коллективах, были полностью закрыты 3 школы и 2 дошкольных учреждения, частично приостановлен образовательный процесс в 99-ти классах 33 школ и 19-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области, сообщает сайт ведомства.