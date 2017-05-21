В Самарской области разыскивают 16-летнюю девушку из Шенталы
21 мая 2017 11:25
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Полиция и добровольцы продолжают поиски 16-летней Веры Трифоновой, которая 18 апреля ушла из дома в поселке Романовка Шенталинского района Самарской области, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Сообщается, что девушка может может находиться в любом регионе РФ.
Приметы: рост 142-144 см., телосложение среднее, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные, на лице веснушки.
Ведётся инфо-поиск, пишет TLTgorod.
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