В Самарской области проводятся уникальные медицинские операции
25 октября 2018 15:32
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У Эдуарда были проблемы со спиной, сильные боли, отдавало в ногу – межпозвонковая грыжа. Лечился в течение года уколами, таблетками, немного помогало, но потом стало совсем худо, боли не отпускали. Когда узнал, что появился новый вид операции в Самарской городской клинической больнице №2 имени Н.А. Семашко, решил пойти на операцию, и не жалеет об этом. Лучше стало сразу. Сейчас он приходит на консультации, проходит курс реабилитации. Пока ему нельзя тяжести поднимать, а вот специальные упражнения как раз показаны.
А на хирургическом столе — Елена Анатольевна Баткова. В отделении она не первый раз. Предыдущая операция дала временный результат. Но через некоторое время появилась грыжа, вернулись боли, и преподаватель новокуйбышевского колледжа пришла сюда снова. Но уже на другую операцию — лазерную нуклеопластику. «Я полностью доверяю врачам – и лечащему врачу Евгению Александровичу Козлову, и заведующему отделением Сергею Серафимовичу Китаеву, поэтому согласилась на новую технологию, думаю, она мне поможет встать на ноги», — считает Елена Анатольевна.
Заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Китаев не сомневается: «Конечно, поможет! Через два-три часа после операции мы разрешаем больному вставать, ходить, вести нормальный образ жизни. Срок пребывания на больничной койке сокращается с 15 до 4 дней, реабилитация в отличие от открытых оперативных вмешательств с 4-6 месяцев – до месяца».
Основные плюсы такого оперативного малоинвазивного вмешательства заключаются в том, что это бескровный, нетравматичный метод, переносится больными легко. Длительность операции – 40-45 минут при прямом контакте с больным. Среди преимуществ этого вмешательства и то, что никаких острых болевых ощущений у пациента не было.
«Это отечественные разработка, оборудование, расходные материалы, — рассказывает Сергей Китаев, — Мы закупаем их в Москве без проблем, сроки поставки – 7-8 дней. Больные охотно соглашаются на такие оперативные вмешательства, ведь многие пациенты боятся травматичности операции, больших разрезов, а в данном случае операция эффективна и без этого. Процесс удаления грыжи идет в самом диске. А уже через 40-45 суток происходит регенерация хрящевой ткани, создаются предпосылки для создания нового диска. Идет восстановление диска, чего не бывает при других оперативных вмешательствах.
Мы прооперировали 21 человека. Результаты – 56-57% отличные, остальные – хорошие. Отрицательных не было. Пациенты находятся у нас под четким контролем. Каждые три месяца мы вызываем их на консультацию.
Противопоказанием служит нарушение целостности диска, грубые изменения в позвоночнике. Поэтому мы тщательно отбираем больных по результатам МРТ.
На следующий год мы планируем сделать около 40 операций. Темпы будем наращивать. В нашем регионе такие операции не делает никто, а в России мы третьи после Москвы и Ярославля», передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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