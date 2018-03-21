В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профилактике стоматологических заболеваний
21 марта 2018 17:20
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22 марта в 9.00 конкурс профессионального мастерства пройдет в стоматологическом центре (Тольятти, ул. Дзержинского, 90 А).
23 марта в 9.00 в Дорожной клинической больнице (Самара, ул. Агибалова, 12) пройдет симпозиум «Профилактика стоматологических заболеваний». В рамках мероприятия состоится подведение итогов Регионального Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический – 2018»
В мероприятиях примут участие президент профессионального общества гигиенистов стоматологических России Ульяна Ленец, главный внештатный стоматолог минздрава Самарской области, директор Стоматологического института Самарского государственного медицинского университета Дмитрий Трунин, президент Самарской областной стоматологической ассоциации врачей, главный врач Самарской стоматологической поликлиники № 3 Советского района Валентина Тлустенко, руководитель профессионального общества гигиенистов стоматологических Самарской области Ольга Швыдкая, главный врач Тольяттинской стоматологической поликлиники № 3 Дмитрий Стогний, заведующая отделением «Стоматология профилактическая» Тольяттинского медицинского колледжа Татьяна Борицкая, участники конкурса и другие, сообщает пресмс-служба облправительства.
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