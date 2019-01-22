В Самарской области продолжается реализация проекта «Бережливая поликлиника»

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По инициативе министерства здравоохранения Самарской области с 2017 года в регионе реализуется проект «Бережливая поликлиника». В настоящее время в нем принимает участие более 30 учреждений региона. В 2018 году к проекту присоединились 13 поликлиник губернии. А в 2019 году будут преобразованы 13 детских поликлиник региона. Проект осуществляется при поддержке главы региона, из областного бюджета выделено 126 млн. рублей на 2018-2019 годы.В Тольяттинской поликлинике № 3 модернизирована регистратура взрослого отделения амбулаторно-поликлинического комплекса №2. Кроме того, рабочие места медицинских регистраторов оборудованны новыми компьютерами и средствами считывания полисов разного типа. Благодаря этому время ожидания в регистратуре сократилось. А установка терминалов для самостоятельной записи к врачу и работа колл-центра расширили возможности пациентов без очередей попасть к нужному специалисту.В день регистратура данного подразделения обслуживает в среднем от 500 до 800 человек. Оборудованы 5 рабочих мест, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей.«Ремонт регистратуры и входной группы поликлиники мы начали в декабре прошлого года, - пояснил главный врач поликлиники. – Около месяца нам понадобилось, чтобы капитально переделать регистратуру, крыльцо, пандусы для маломобильных граждан, кроме того, поменяли потолки, окна, дополнительно установили тепловые завесы на входе и сплит-системы в зоне ожидания. В помещении стало тепло, светло и уютно».Доступность, качество и удовлетворенность – главные направления развития поликлиники. Для разделения потоков в холле установили информационные стенды, инфоматы. Указателями на стенах и специальных стойках обозначены нужные отделения. В зале регистратуры работает администратор, который помогает пациентам, в том числе записать на прием через инфомат.«Я живу в Тольятти 26 лет, 19 из них хожу в эту поликлинику, поэтому мне есть что сравнивать, - делится впечатлениями. – Все, что происходит в поликлинике сейчас – это прорыв: ни очередей у кабинета, ни толкучки в регистратуре, есть, где присесть, тепло, удобно. А еще я рад, что на нашем участке появился новый терапевт – молодой специалист Светлана Вячеславовна Фурсова. Всегда внимательно выслушает, даст грамотный совет. Чувствуется, что прошла серьезную современную подготовку врача».Новый год поликлиника начала с положительных изменений и в кадровом составе. На работу пришли 17 новых молодых специалистов – выпускников медицинских вузов, причем, даже их других регионов России, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО