В Самарской области около 23 тысяч сотрудников различных учреждений привились от гриппа

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C сентября по ноябрь текущего года в Самарской области проводилась активная иммунизация населения против гриппа.Вакцина поступила на территорию Самарской области вовремя, была оперативно распределена по лечебным учреждениям. Напомним, в первую очередь вакцинация проводилась детям, пожилым людям, беременным, гражданам, по роду работы связанных с общением с большими группами людей.1 ноября завершилась плановая профилактическая иммунизация против гриппа. В рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета были привиты следующие группы населения повышенного риска заражения гриппом и развития осложнений:- все дети, начиная с 6 месячного возраста до 18 лет;- студенты высших и средних учебных заведений, лица, подлежащие призыву на военную службу;- беременные женщины во втором и третьем триместрах беременности;- лица старше 60 лет;- лица с профессиональным риском заболевания: медицинские и коммунальные работники, работники образования, транспорта, сферы обслуживания и др.;- лица с риском развития осложнений в связи с наличием хронических заболеваний (сахарный диабет, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, гормональные нарушения, ожирение, а также лица с ослабленным иммунитетом и др.).Всего в этом году привились от гриппа более миллиона жителей губернии –1323000 человек, из них 10000 беременных женщин и 355124 детей, что составило 44% от численности населения. В 2015 году от гриппа было привито 36,2% населения, в 2016 году - 41,67%.Активно включились в организацию прививочной кампании и работодатели. В итоге около 23 тысяч сотрудников различных учреждений привились от гриппа, сообщает пресс-служба облправительства.