В Самарской области начинается реализация проекта «Земский фельдшер»

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Кроме того, в 2018 году продолжается программа «Земский доктор». При этом единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн.рублей, будет предоставляться врачам прибывшим (переехавшим) на работу не только в сельские населенные пункты и посёлки городского типа, но и в города с населением менее 50 тыс.жителей.Перечень вакантных должностей для трудоустройства медицинских работников будет размещен в начале февраля на сайте министерства здравоохранения Самарской области в подразделе «Меры социальной поддержки» раздела «Обучение и работа», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.