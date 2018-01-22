В Самарской области начинается реализация проекта «Земский фельдшер»
22 января 2018 19:25
266
Кроме того, в 2018 году продолжается программа «Земский доктор». При этом единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн.рублей, будет предоставляться врачам прибывшим (переехавшим) на работу не только в сельские населенные пункты и посёлки городского типа, но и в города с населением менее 50 тыс.жителей.
Перечень вакантных должностей для трудоустройства медицинских работников будет размещен в начале февраля на сайте министерства здравоохранения Самарской области в подразделе «Меры социальной поддержки» раздела «Обучение и работа», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 января 2018 21:57
Встреча состоится в здании областного правительства. Социум
268
22 января 2018 21:24
Отборочный этап конкурса прошли 75 работ, из которых 26 заняли призовые места. Многие работы участников конкурса еще долго будут радовать посетителей... Социум
260
22 января 2018 20:57
Митинговать на проспекте Ленина пенсионерам запретил суд. Социум
510
Здравоохранение
22 января 2018 19:34
Они обсудили "Перспективы межсекторного взаимодействия при реализации проектов в сфере охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни". Здравоохранение
189
22 января 2018 19:25
Кроме того, в 2018 году продолжается программа «Земский доктор». Здравоохранение
265
22 января 2018 12:27
Подрядчика намерены определить в первом квартале 2018 года. Здравоохранение
172
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
66
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
229
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
246
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
521
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
841
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
280
Образование
22 января 2018 17:30Обмен знаниями на страницах электронного научного журнала Promdevelop.ru
Промышленный портал Promdevelop предлагает бесплатно опубликовать статью в своем научном журнале. Образование
48
22 января 2018 14:06
В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более... Образование
158
19 января 2018 11:44
Его выступление посвящено аналитической химии. Образование
246
Культура
22 января 2018 13:23
Музей приглашает в гости маленьких любителей сказок и их родителей. Культура
155
22 января 2018 12:58
Такие итоги получены по результатам Международного фестиваля. Культура
144
22 января 2018 12:52
Мероприятие пройдет на малой сцене. Культура
175
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
112
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
513
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
499
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1356
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
465
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
441
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6564
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2437
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9358
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3200
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1881
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2306
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2184
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1836
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3446
Мероприятия