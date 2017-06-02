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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области начали расследовать ситуацию по птичьему гриппу

2 июня 2017 13:01
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В Самарской области начали расследовать ситуацию по птичьему гриппу
Им предстоит выяснить, каким образом вирус птичьего гриппа оказался на территории  поселка Красная Горка.

Инспекторы Самарского Россельхознадзора приступили к расследованию причин возникновения очага птичьего гриппа в Челно-Вершинском районе.
Инспекторам предстоит выяснить, каким образом вирус птичьего гриппа оказался на территории  поселка Красная Горка. Напомним, очаг этой болезни был зафиксирован в двух подворьях населенного пункта – в одном погибли 13 кур, во втором – еще две. В связи с этим сразу же после подтверждения диагноза в ветлаборатории, в этих двух подворьях были уничтожены все остальные птицы (всего 67 кур) и проведена дезинфекция всех помещений, где содержались куры.
После выхода соответствующего Постановления Правительства Самарской области в поселке Красная Горка была проведена ликвидация (отчуждение) всех домашних пернатых, это согласно ветеринарным правилам, обязательная мера по предотвращению дальнейшего распространения болезни. Было уничтожено бескровным методом 421 птица (все куры и 4 утки), туши были сожжены на месте, официально выделенном для этого местной администрацией. Владельцам, потерявшим птиц в ходе процедуры отчуждения, по закону положена компенсация убытков.

А вот чтобы не повторилась ситуация с возникновением очага птичьего гриппа, инспекторы Россельхознадзора проведут тщательную проверку всех фактов. Закупали ли владельцы, у которых погибли птицы, – свою живность или корма на территории Республики Татарстан (где в Нурлатском и Лаишевском районе недавно также фиксировали очаги птичьего гриппа). Или же инфекция попала в Челно-Вершинский район вместе с дикими птицами.

Первое сообщение о массовом падеже птиц поступило ветеринарам от владелицы частного хозяйства 17 мая.

После уничтожения птиц в поселке Красная Горка – инспекторы обходят дворы  других населенных пунктов, попадающих в 5-километровую карантинную зону, с целью выявления больных птиц. Это Зубовка, Красный Строитель,  Такмакла, Безводовка, в которых находятся около 750 подворий.  И хотя процедуры отчуждения жителям этих 4 поселков пока удалось избежать, тем не менее, они тоже в какой-то степени пострадали, так как они  теперь не могут реализовать, как запланировали, своих птиц и птицеводческую продукцию.

На всех дорогах, по периметру карантинной зоны, работают автомобильные посты, цель – обеззараживание автомобильного транспорта, выезжающего из карантинной зоны. А также проверка машин, чтобы не допустить вывоз из неблагополучного пункта как живых птиц, так и всей продукции птицеводства.

Пути передачи вируса. Самый распространенный – воздушно капельный (передается как обычный грипп у людей). Вирус мог попасть на частные подворья от диких перелетных птиц. От ближайших очагов птичьего гриппа до Красной Горки всего порядка 40 километров.  Поэтому домашних птиц нужно содержать изолированно, не допускать их свободного выгула на улице. Второй возможный путь – в городе Нурлате реализовывалась живая птица – с Лаишевскогоптицекомплекса в тот момент, когда там птицы уже были заражены, сообщает Управление Россельхознадзора.

Фото pixabay.com.
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