В Самарской области началась иммунизация населения против гриппа

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На сегодняшний день в Самарскую область за счет средств федерального бюджета поступило 506,5 тыс. доз отечественной вакцины для профилактики гриппа среди взрослого населения «Совигрипп» (48,8% от заявленного количества) и 185,664тыс. доз вакцины для профилактики гриппа среди детского населения (50,2% от заявленного количества) «Совигрипп». Также в ближайшее время ожидается поставка вакцины для профилактики гриппа среди детского населения «Ультрикс» дляиммунизации детей с 6 летнего возраста. Оставшаяся часть вакцины против гриппа для иммунизации взрослого и детского населения поступит в регион в сентябре 2017 года.С 30.08.2017 начаты поставки вакцины в медицинские организации Самарской области для начала прививочной кампании 2017 года.Поступившая в регион противогриппозная вакцина производится в России по современным технологиям и относится к вакцинам последнего поколения. Вакцина содержит актуальные штаммы вирусов гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон.Напоминаем, что иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета подлежат следующие группы населения повышенного риска заражения гриппом и развитияосложнений:- все дети, начиная с 6 месячного возраста до 18 лет;- студенты высших и средних учебных заведений;- лица, подлежащие призыву на военную службу;- беременные женщины во втором и третьем триместрах беременности;- лица старше 60 лет;- лица с профессиональным риском заболевания: медицинские и коммунальные работники, сотрудники сферы образования, транспорта, обслуживания и др.;- лица с риском развития осложнений в связи с наличием хронических заболеваний (сахарный диабет, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, гормональные нарушения,ожирение, а также лица с ослабленным иммунитетом и др.).Сделать прививку против гриппа можно в любой поликлинике по месту жительства, сообщает пресс-служба облправительства.