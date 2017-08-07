В Самарской области клещи несколько менее активны, чем в прошлом году

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Всего с начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в области зарегистрировано 4821 пострадавших от укусов клещами (в том числе 1202 ребенка), на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4834 случаев, из них 1240 детей).В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 3400 га.За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 7762человека, сообщает Управление Роспотребнадзора.