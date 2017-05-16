В Самарской больнице им. Середавина торжественно отметят Международный день медицинской сестры

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Медицинские сестры – это наиболее многочисленная специальность в нашей отрасли. Сферу здравоохранения невозможно представить себе без среднего медперсонала. Без медсестер не обходится ни одно медицинское учреждение, По даннымстатистики, на плечи медсестер ложится около 80% всего ухода за больными.В Самарской области трудится более 24 тысяч медицинских сестер. Это одна из самых востребованных профессий в регионе.В нашей губернии под руководством Нины Николаевны Косаревой создана и более 20 лет активно действует Самарская региональная общественная организация медицинских сестер с целью объединения сестринского персонала, повышения егороли в системе здравоохранения, для возрождения традиций отечественного милосердия, гуманизма, этики, сообщает пресс-служба облправительства.