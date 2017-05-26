В Самаре все желающие могут проверить свой ВИЧ-статус

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Завтра, 27-го мая (суббота) все желающие смогут проверить свой ВИЧ-статус в рамках проведения Фестиваля "Пресса 2017" в парке им. Ю. Гагаринас 10.00 до 14.00 часов.Исследование проводится по слюне, выполняется бесплатно ианонимно. Результат сообщается конфиденциально в течение 20 минут.Напоминаем, что сегодня 26-го мая - в Самаре СПИД-центр проводит тестирование на ВИЧ на набережной, в рамках профилактической акции "Знать о ВИЧ - значит ЖИТЬ!".Начало в 12.00 у бассейна ЦСКА. Запланирован велопробег против СПИДа и выступление творческих коллективов.Фото pixabay.com.