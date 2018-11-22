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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре врачами больницы Пирогова проведена совместная операция с участием французского коллеги

22 ноября 2018 14:57
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Уникальность указанной операции заключается в сохранении естественной биомеханики позвоночника пациента и исключении рецидива грыжи диска
Врачами ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова проведена совместная операция с участием французского коллеги Пьера Валлеза (клиника Св. Шарля, Франция, г.Лион), передает samara-pirogova.ru.

В рамках развития международного сотрудничества и повышения уровня партнерских отношений между учреждениями здравоохранения Самарской области (ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова) и одним из ведущих европейских медицинских учреждений – клиника Св. Шарля, Франция, г.Лион (Clinique Saint Charles), состоялся визит в г.Самара директора клиники Фабриса Ардуэна и хирурга-ортопеда Пьера Валлеза.

22 ноября в ходе обмена практическим опытом в нейрохирургическом отделении ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова проведена совместная операция (динамическая транспедикулярная фиксация позвоночника), с участием ведущего нейрохирурга Самарской области, заведующего нейрохирургическим отделением больницы, к.м.н. Сергеева С.М. и его французского коллеги Пьера Валлеза.

Уникальность указанной операции заключается в сохранении естественной биомеханики позвоночника пациента и исключении рецидива грыжи диска.


Фото:    samara-pirogova.ru

 
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