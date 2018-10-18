В Самаре специалисты обсудят вопросы неотложной кардиологии
18 октября 2018 14:47
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В мероприятии примут участие академик РАН, директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера, главный сердечно-сосудистый хирург Самарской области, д.м.н. Владимир Горячев, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера, главный кардиолог Самарской области, д.м.н. Дмитрий Дупляков, президент Самарской областной ассоциации врачей, профессор СамГМУ Сергей Измалков, а также специалисты со всей страны, от Калининграда до Хабаровска, а также из Японии, Польши, Нидерландов, Швеции, Венгрии, Германии и других стран.
Специалисты обсудят вопросы неотложной кардиологии (острый коронарный синдром, тромбоэмболия легочной артерии), лечение нарушений ритма и профилактика внезапной смерти, генетические аспекты сердечно – сосудистых заболеваний, оказание высокотехнологичной медицинской помощи (интервенционная кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, трансплантология).
19-20 октября в отеле «Холидей Инн» (г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99) состоится одно из знаковых ежегодных событий отрасли здравоохранения - 7-я Всероссийская конференция с международным участием «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы».На конференции будет уделено внимание междисциплинарным вопросам - она будет интересна терапевтам, врачам общей практики, педиатрам, неврологам, геронтологам, нефрологам, эндокринологам, пульмонологам, диетологам, гастроэнтерологам, гинекологам, ревматологам, онкологам, врачам функциональной диагностики, анестезиологам-реаниматологам и онкологам, передает пресс-служба минздрава СО.
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