В Самаре специалисты обсудят меры помощи детям с диабетом
13 февраля 2019 15:08
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В работе семинара примут участие заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, главный детский эндокринолог Самарской области Евгения Михайлова, главный научный сотрудник Института детской
эндокринологии Тамара Кураева, врачи и социальные работники.
Специалисты обсудят проект медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации, факторы социального риска и алгоритмы медико-социальной помощи, передает пресс-служба облправительства.
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