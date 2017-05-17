В Самаре специалисты областного СПИД-центра бесплатно протестируют на ВИЧ всех желающих

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19 мая с 15.00 до 17.00 в ТЦ МЕГА (г. Самара, 24 км Московского шоссе, 5) специалисты областного СПИД-центра протестируют на ВИЧ всех желающих.Акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДА.В ТЦ МЕГА часто приезжают посетители не только из областного центра, но и Волжского, Ставропольского, Красноярского, Сергиевского и других районов губернии, а также Тольятти. Поэтому в рамках выездной акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!» специалисты СПИД-центра смогут охватить профилактической работой большое число жителей региона. Все желающие смогут в этот день пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба облправительства.