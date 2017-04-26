В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная старту Европейской недели иммунизации

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В пресс-конференции приняли участие заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Горелова.С 24 по 30 апреля проводится ежегодная широкомасштабная акция – Европейская неделя иммунизации. В текущем году данное мероприятие проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат».О том, какой результат принесли вакцины, рассказали участники пресс-конференции, подчеркнув, что применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях ликвидировать ряд болезней, от которых ранее умирали десятки тысяч детей и взрослых.«Плановая иммунизация ежегодно позволяет сохранить жизнь 2-3 миллионам человек в мире, - рассказала Татьяна Сочинская. – А простые примеры из жизни позволяют наглядно доказать пользу иммунопрофилактики. До введения плановой вакцинации инфекционные болезни являлись ведущей причиной детской смертности, а эпидемии были частым явлением. А сегодня у нас не регистрируется полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха, единичными стали случаи заболевания корью, в основном они «привозные». Между тем это весьма опасные заболевания, например, краснуха может вызвать уродства плода, если ею заболеет беременная женщина, корь – привести к слепоте, а эпидемический паротит грозит бесплодием. А избежать столь грозных осложнений помогает вакцинация».Только прививки могут защитить от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп. Так, за 10 лет в Российской Федерации охват прививками против гриппа увеличился в 2 раза, при этом заболеваемость гриппом снизилась в 10 раз.«Российский национальный календарь иммунопрофилактики сейчас стоит в одном ряду с календарями большинства развитых стран, - пояснила Ирина Горелова. - Календарь прививок Российской Федерации предусматривает иммунизацию всех детей до 17 лет от 12 инфекционных болезней бесплатно за счёт средств федерального бюджета. Родители, отказывающиеся делать прививки своим детям, должны знать: отсутствие прививок – это огромный риск подхватить смертельно опасное заболевание. И в Самарской области, к сожалению, есть такие примеры. Пару лет назад врачи не смогли спасти девочку от столбняка, который развился после того, как она на улице поцарапала коленку. Отсутствие прививки сыграло роковую роль – девочка умерла».В 2016 году погибли два ребенка от осложнений гриппа, который легко можно было предотвратить, сделав вовремя прививку. Кстати, врачи напоминают и взрослым о необходимости иммунизации.«Особенно важно прививаться от гриппа лицам с хроническими заболеваниями, - предупредила Татьяна Сочинская. - После перенесенных вирусных инфекций отмечается обострение многих заболеваний, прежде всего – сердечно-сосудистых, онкологических, ВИЧ-инфекции. Более того, возрастает смертность от этих заболеваний. Поэтому не отказывайтесь от вакцинации, когда вас приглашают в поликлинику, и заведите себе прививочный сертификат, который будет содержать всю информацию о сделанных вам прививках», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.