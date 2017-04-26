В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная старту Европейской недели иммунизации
26 апреля 2017 22:53
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В пресс-конференции приняли участие заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Горелова.
С 24 по 30 апреля проводится ежегодная широкомасштабная акция – Европейская неделя иммунизации. В текущем году данное мероприятие проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат».
О том, какой результат принесли вакцины, рассказали участники пресс-конференции, подчеркнув, что применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях ликвидировать ряд болезней, от которых ранее умирали десятки тысяч детей и взрослых.
«Плановая иммунизация ежегодно позволяет сохранить жизнь 2-3 миллионам человек в мире, - рассказала Татьяна Сочинская. – А простые примеры из жизни позволяют наглядно доказать пользу иммунопрофилактики. До введения плановой вакцинации инфекционные болезни являлись ведущей причиной детской смертности, а эпидемии были частым явлением. А сегодня у нас не регистрируется полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха, единичными стали случаи заболевания корью, в основном они «привозные». Между тем это весьма опасные заболевания, например, краснуха может вызвать уродства плода, если ею заболеет беременная женщина, корь – привести к слепоте, а эпидемический паротит грозит бесплодием. А избежать столь грозных осложнений помогает вакцинация».
Только прививки могут защитить от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп. Так, за 10 лет в Российской Федерации охват прививками против гриппа увеличился в 2 раза, при этом заболеваемость гриппом снизилась в 10 раз.
«Российский национальный календарь иммунопрофилактики сейчас стоит в одном ряду с календарями большинства развитых стран, - пояснила Ирина Горелова. - Календарь прививок Российской Федерации предусматривает иммунизацию всех детей до 17 лет от 12 инфекционных болезней бесплатно за счёт средств федерального бюджета. Родители, отказывающиеся делать прививки своим детям, должны знать: отсутствие прививок – это огромный риск подхватить смертельно опасное заболевание. И в Самарской области, к сожалению, есть такие примеры. Пару лет назад врачи не смогли спасти девочку от столбняка, который развился после того, как она на улице поцарапала коленку. Отсутствие прививки сыграло роковую роль – девочка умерла».
В 2016 году погибли два ребенка от осложнений гриппа, который легко можно было предотвратить, сделав вовремя прививку. Кстати, врачи напоминают и взрослым о необходимости иммунизации.
«Особенно важно прививаться от гриппа лицам с хроническими заболеваниями, - предупредила Татьяна Сочинская. - После перенесенных вирусных инфекций отмечается обострение многих заболеваний, прежде всего – сердечно-сосудистых, онкологических, ВИЧ-инфекции. Более того, возрастает смертность от этих заболеваний. Поэтому не отказывайтесь от вакцинации, когда вас приглашают в поликлинику, и заведите себе прививочный сертификат, который будет содержать всю информацию о сделанных вам прививках», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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