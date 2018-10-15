В Самаре состоится научно-практическая конференция, на которой рассмотрят вопросы лечения туберкулеза

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В конференции примут участие главный внештатный фтизиатр Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва) Ирина Васильева, которая расскажет о современной стратегии борьбы с туберкулезом в России и в мире. История становления противотуберкулезной службы в Самарской области станет предметом лекции самарских специалистов.Особенности туберкулеза у детей и подростков в Российской Федерации осветит главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава России, руководитель отдела туберкулеза у детей и подростков НМИЦ ФПИ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва) Валентина Аксенова.Актуальные проблемы эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Приволжском Федеральном округе выделит в своем выступлении главный внештатный фтизиатр ПФО, доктор медицинских наук, профессор (г. Казань) заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного образования Минздрава России Равиль Валиев, передает пресс-служба облправительства.