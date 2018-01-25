В Самаре работает уникальный нефрологический центр

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Сегодня здесь побывали журналисты, а также специалисты-нефрологи, коллеги медиков из других регионов России, которые прибыли на научно-практическую конференцию. Самарский нефрологический центр уникален во многих отношениях. Прежде всего – в медицинском. Это не диализный центр, которые сейчас открываются во многих регионах — это комплексный нефрологический центр, в структуре имеются и стационарные койки, и диализные места, и отделение перитонеального диализа, и даже палата интенсивной терапии для тяжелых пациентов, чего нет в обычном диализном центре. А также поликлиника, роль которой выполняют кабинеты для проведения амбулаторных консультаций, отделения переливания крови и гравитационной хирургии крови. Центр общей площадью около 5 тысяч квадратных метров сможет принимать до 400 пациентов с хронической болезнью почек со всей области.Центр построен в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор – самарская компания ООО «ФАРМ СКД» вложила в реализацию проекта собственные и кредитные средства в размере около 500 млн. рублей. В рамках проекта инвестор построил здание центра, оснастил его оборудованием и будет обеспечивать его эксплуатацию в течение 15 лет.Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавинаобратил внимание на новый уровень оказания медицинских услуг, подчеркнув, что здесь созданы практически идеальные условия пребывания пациентов и работы персонала.«Это позволяет повысить качество оказания помощи, ее доступность, - отметил Дмитрий Николаевич. - И при этом есть еще резервы для развития центра. Это один из немногих примеров, когда интерес государственного учреждения здравоохранения совпадает с интересами инвесторов, которые вложили средства в строительство нефрологического центра и передали его в собственность региона. Сегодня на гемодиализе здесь находятся 210 пациентов, еще 65 – на перитонеальном диализе. Центр может принять гораздо больше пациентов. Он будет развиваться и совершенствоваться».Заведующий отделением гемодиализа главного военного клинического госпиталя им. Бурденко (Москва), профессор, доктор медицинских наукрассказал, что он более 25 лет занимается гемодиализом и высказал свое квалифицированное мнение о самарском центре.:- Хотел бы поздравить всех сотрудников больницы и нефрологического центра, а прежде всего всех пациентов центра и жителей области с таким приобретением. Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире. Можно только позавидовать такому технологическому оснащению, такому продуманному варианту инженерных решений, взаимоотношений медицинских служб и материально-технического обеспечения. И самое главное, что центр построен на перспективу не просто по увеличению количества пациентов, но и по новым технологиям, которые могут быть внедрены здесь в ближайшее время. В течение многих лет центр будет совершенствоваться и в аппаратном оснащении, и в технологическом, и в кадровом. Самое главное достояние центра – грамотные квалифицированные врачи, которые являются одними из ведущих специалистов в нашей стране.От имени пациентов центр оценил заместитель руководителя Самарского отделения межрегиональной общественной организации «Нефро-Лига»- Центр действительно современный, в нем заложены все новые технологии и виды лечения, и самое важное – здесь проводится лечение в комплексе: не только диализ, который по сути является заместительной терапией, но и необходимое медикаментозное лечение. В центре все продумано до мелочей: создана доступная среда, соблюдены все нормы. Я лечился во многих центрах, в том числе и в Москве, мне есть с чем сравнивать, в нашем центре все сделано на высоком уровне.Центр принимает жителей по ОМС при наличии полиса и направления от врача по месту жительства, сообщает пресс-служба облправительства.