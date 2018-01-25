В Самаре работает уникальный нефрологический центр
25 января 2018 19:12
188
Сегодня здесь побывали журналисты, а также специалисты-нефрологи, коллеги медиков из других регионов России, которые прибыли на научно-практическую конференцию. Самарский нефрологический центр уникален во многих отношениях. Прежде всего – в медицинском. Это не диализный центр, которые сейчас открываются во многих регионах — это комплексный нефрологический центр, в структуре имеются и стационарные койки, и диализные места, и отделение перитонеального диализа, и даже палата интенсивной терапии для тяжелых пациентов, чего нет в обычном диализном центре. А также поликлиника, роль которой выполняют кабинеты для проведения амбулаторных консультаций, отделения переливания крови и гравитационной хирургии крови. Центр общей площадью около 5 тысяч квадратных метров сможет принимать до 400 пациентов с хронической болезнью почек со всей области.
Центр построен в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор – самарская компания ООО «ФАРМ СКД» вложила в реализацию проекта собственные и кредитные средства в размере около 500 млн. рублей. В рамках проекта инвестор построил здание центра, оснастил его оборудованием и будет обеспечивать его эксплуатацию в течение 15 лет.
Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Дмитрий Купцов обратил внимание на новый уровень оказания медицинских услуг, подчеркнув, что здесь созданы практически идеальные условия пребывания пациентов и работы персонала.
«Это позволяет повысить качество оказания помощи, ее доступность, - отметил Дмитрий Николаевич. - И при этом есть еще резервы для развития центра. Это один из немногих примеров, когда интерес государственного учреждения здравоохранения совпадает с интересами инвесторов, которые вложили средства в строительство нефрологического центра и передали его в собственность региона. Сегодня на гемодиализе здесь находятся 210 пациентов, еще 65 – на перитонеальном диализе. Центр может принять гораздо больше пациентов. Он будет развиваться и совершенствоваться».
Заведующий отделением гемодиализа главного военного клинического госпиталя им. Бурденко (Москва), профессор, доктор медицинских наук Сергей Хорошилов рассказал, что он более 25 лет занимается гемодиализом и высказал свое квалифицированное мнение о самарском центре.:
- Хотел бы поздравить всех сотрудников больницы и нефрологического центра, а прежде всего всех пациентов центра и жителей области с таким приобретением. Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире. Можно только позавидовать такому технологическому оснащению, такому продуманному варианту инженерных решений, взаимоотношений медицинских служб и материально-технического обеспечения. И самое главное, что центр построен на перспективу не просто по увеличению количества пациентов, но и по новым технологиям, которые могут быть внедрены здесь в ближайшее время. В течение многих лет центр будет совершенствоваться и в аппаратном оснащении, и в технологическом, и в кадровом. Самое главное достояние центра – грамотные квалифицированные врачи, которые являются одними из ведущих специалистов в нашей стране.
От имени пациентов центр оценил заместитель руководителя Самарского отделения межрегиональной общественной организации «Нефро-Лига» Игорь Минаев:
- Центр действительно современный, в нем заложены все новые технологии и виды лечения, и самое важное – здесь проводится лечение в комплексе: не только диализ, который по сути является заместительной терапией, но и необходимое медикаментозное лечение. В центре все продумано до мелочей: создана доступная среда, соблюдены все нормы. Я лечился во многих центрах, в том числе и в Москве, мне есть с чем сравнивать, в нашем центре все сделано на высоком уровне.
Центр принимает жителей по ОМС при наличии полиса и направления от врача по месту жительства, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 января 2018 23:25
Антимонопольное ведомство попросило уточнить проект и провести исследования, насколько вредны вейпы и электронные сигареты. Социум
258
25 января 2018 22:01
«Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги». Социум
222
25 января 2018 21:32
Всего за 2017 год было зафиксировано 232 наезда на детей. В них погибли 5 человек, а 234 ребенка были ранены. Социум
167
Здравоохранение
25 января 2018 19:12
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире." Здравоохранение
187
25 января 2018 13:39
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
166
24 января 2018 00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
747
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
218
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
253
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
263
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
537
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1062
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
296
Образование
24 января 2018 15:41
На встрече планируется обсуждение предложений по дальнейшему развитию системы обучения детей основам робототехники и программирования в... Образование
181
24 января 2018 00:33
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов. Образование
651
22 января 2018 17:30Обмен знаниями на страницах электронного научного журнала Promdevelop.ru
Промышленный портал Promdevelop предлагает бесплатно опубликовать статью в своем научном журнале. Образование
74
Культура
24 января 2018 13:34
Мероприятие проводит Литературный музей. Культура
209
24 января 2018 10:42
Планируется проводить экскурсии по выставке. Культура
174
23 января 2018 14:54
Это последняя опера Ж. Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров. Культура
277
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
123
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
521
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
510
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1483
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
484
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
465
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6710
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2462
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9398
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3239
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1893
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2328
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2205
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1856
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3466
Мероприятия