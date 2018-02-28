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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре работает школа здоровья для лиц с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний

28 февраля 2018 14:36
137
Цель обучения пациентов в школах здоровья- научить человека сохранить здоровье, уменьшить проявления уже имеющегося заболевания и снизить риск развития осложнений.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний может оказаться неэффективной без сотрудничества между врачом и пациентом. Обучение пациентов в школах здоровья является таким сотрудничеством, цель которого - научить человека сохранить здоровье, уменьшить проявления уже имеющегося заболевания и снизить риск развития осложнений.
Для повышения доступности профилактической помощи населению Самарской области в центре здоровья Самарского областного центра медицинской профилактики работает школа здоровья для лиц с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках выездной работы специалистами центра здоровья после проведённых скрининговых исследований (антропометрических данных, измерения артериального давления, определения показателей глюкозы и холестерина в крови, экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам и др. исследований) определяются лица с факторами риска, для которых кроме индивидуального профилактического консультирования дополнительно еще проводится и школа здоровья.

За два месяца центром здоровья Самарского областного центра медицинской профилактики было осуществлено 39 выездов в организованные коллективы и учреждения начального и среднего профессионального образования Самарской области г.о Самары и г.о. Тольятти. Всего на выездных мероприятиях обследовано 1965 человек.

Всем прошедшим скрининг выдавались «карта здоровья» с индивидуальными рекомендациями по здоровому образу жизни и буклеты о ведении здорового образа жизни. Лица с факторами риска были приглашены в школу здоровья.

Школу здоровья для лиц с факторами риска посетило 293 человек. Занятия проводились в Самарском финансово–экономический колледже, в Самарском техникуме кулинарного искусства, в колледже связи. Обучены навыкам самоконтроля и ведению здорового образа жизни целевые группы с факторами риска ССЗ: повышенным артериальным давлением, избыточной массой тела, табачной зависимостью.

Проведение школ здоровья в рамках профилактических программ позволяет выработать правильное отношение к выявленным факторам риска, мотивировать к здоровому образу жизни и более ответственно относиться к своему здоровью, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.



Фото:    пресс-служба минздрава Самарской области
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