В Самаре проводят инновационные операции по восстановлению сердечного ритма

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На днях Самарский областной клинический кардиологический диспансер посетил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского научного центра хирургии им. академика Петровского А.В. Цыганов.В кардиодиспансере Алексей Владимирович Цыганов поделился с самарскими коллегами опытом лечения нарушения сердечного ритма, в том числе применения хирургической радиочастотной абляции участка аритмии. Врач – сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Самарского областного клинического кардиологического диспансера Степан Павлович Поляков, внук известного самарского кардиохирурга Виктора Петровича Полякова совместно с московским специалистом провели операцию в соответствии с новой методикой..Процедура выполняется малоинвазивным способом, без разрезов через небольшие проколы на коже диаметром всего 2 миллиметра. Врачи проводят абляцию аритмии, воздействуя на нее радиочастотной энергией с помощью специального электрода. В ход идет самое передовое оборудование.За ходом операции хирург следит на мониторе, где отображается сердце в модели 3D, а также виден и вектор движения электрода. На трехмерной модели сердца эта информация выделена соответствующим цветом - от светлого до темно-красного.Ранее в областном кардиодиспансере операции по лечению тахиаритмии выполняли с использованием реагента. Новая методика хороша тем, что пациента не подвергают опасному облучению. А риск осложнений снижается на 15-20%. И уже на следующий день пациент может выходить на работу.В этом году в кардиодиспансере планируют выполнить 180 операций с использованием новой методики в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.