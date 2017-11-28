В Самаре прошли Дни диабета

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В ноябре в Москве и Самаре при поддержке компании Medtronic в сотрудничестве с ведущими российскими врачами-эндокринологами прошли дни диабета – социальные акции для людей с этим заболеванием, их близких и родственников. Цель этих мероприятий - повысить информированность общества о сахарном диабете, популяризировать спорт и здоровый образ жизни, создать платформу для общения и обмена опытом. В мероприятиях приняли участие более 500 человек. Социальные акции были приурочены к Всемирному дню борьбы с диабетом (ежегодно отмечается 14 ноября), который был учрежден в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. Диабет остается третьей после сердечно-сосудистой патологии и злокачественных новообразований причиной смертности в РФ.Участники — дети и взрослые с диабетом, их друзья и родственники — посетили мастер-классы и открытые лекции по актуальным темам:«Диабет и беременность»,«Психология и диабет у детей»,«Психологическая поддержка родителей диа-детей»,«Подросток с сахарным диабетом 1 типа»,«Практические аспекты методов введения инсулина»,«Помповая инсулинотерапия»,«Правильное питание».Для маленьких гостей была подготовлена развлекательная программа: малыши мастерили поделки под присмотром профессионального аниматора, а дети с диабетом из Самары, участвовали в познавательном кулинарном мастер-классе. Для ребят из Москвы был проведен сеанс сказкотерапии, призванный подружить их с диабетом, сообщает ООО "Медтроник".