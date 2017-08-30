В Самаре прошла пресс-конференция «Как самарцам пережить сезон энтеровирусных инфекций»

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Как сообщила Елена Меркулова, в этом году складывается сложная ситуация по энтеровирусным инфекциям. Однако по её словам, это не стало неожиданностью. Эпидемиологи знают, что после так называемой «эпидемической ямы», котораяпришлась на 2015 год, когда было зарегистрировано всего 7 случаев энтеровирусной инфекции, неминуемо наступит подъём заболеваемости. Так и случилось. В 2013 году на территории Самарской области был зафиксирован подъём заболеваемостиэнтеровирусными инфекциями. Тогда было зарегистрировано 207 случаев, причём, речь идет о лабораторно подтвержденных случаях заболевания. Хотя на деле заразившихся и переболевших гораздо было больше. Заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме, и люди не обращаются к врачу за консультацией.Наибольшую опасность представляют энтеровирусные инфекции для детей. В основном болеют дети от 7 до 14 лет. На сегодняшний день по предварительным диагнозам зарегистрировано 183 случая энтеровирусных инфекций. 70% из них –серозный менингит. Это наиболее распространенная инфекция, вызываемая энтеровирусами. Среди инфекционных поражений ЦНС частота заболевания менингитом составляет до 80%. Вспышки этого заболевания отмечаются в летне-осенний период.Главный совет, который дают специалисты родителям заболевших детей – обратитесь в лечебное учреждение к участковому педиатру. При необходимости врач направит ребенка в инфекционную больницу. А вот самолечением заниматься опасно.Количество возбудителей, которые вызывают энтеровирусные инфекции, насчитывает более 80 серотипов. В текущем году превалирующий возбудитель – вирус Коксаки. Основной путь заражения – фекально-оральный, реже - воздушно-капельный.Сергей Китайчик рассказал, как распознать энтеровирусную инфекцию. Инфекция имеет более 10 клинических форм. Чаще всего наблюдаются катар верхних дыхательных путей, сильные боли в горле, высыпания на нёбе, высокая температура, сыпь,интоксикация, боли в суставах. Эти клинические симптомы должны насторожить родителей и заставить их обратиться за медицинской помощью в поликлинику.С диагнозом «менингит» и с подозрением на серозный менингит сейчас в инфекционной больнице находятся более 110 детей школьного возраста. Заражение чаще всего происходит при купании, употреблении зараженной воды, продуктов питания. Но при соблюдении правил личной гигиены риск заразиться снижается.Серозный менингит начитается остро, с резкого повышения температуры, немотивированной и не приносящей облегчения рвоты, сильной головной боли. Эти симптомы – повод для незамедлительного обращения к врачу. Только врач можетопределить и поставить диагноз «серозный менингит». Лечение серозного менингита возможно только в условиях стационара.Специалисты напоминают – чем раньше заболевший начнёт получать квалифицированную помощь медиков, тем легче ему будет выздороветь и не получить осложнений. Так осложнения при серозном менингите, как при любой вирусной инфекции, могут привести к поражению сердца, суставов, желудочно-кишечного тракта, снижению зрения, слуха, интеллекта. Но раннее выявление серозного менингита и своевременное лечение позволят избежать непредсказуемого результата, сообщает пресс-служба облправительства.