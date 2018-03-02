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В Самаре прошла конференция по вопросам оказания медпомощи в госпиталях для ветеранов войн

2 марта 2018 18:57
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Максимальная продолжительность жизни уже сейчас составляет 120 лет. Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это значит, что вся социальная сфера, вся медицина будут перестраиваться.
Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн отметил 75-летний юбилей. Этому событию была посвящена конференция. Ее темой стала реализация пилотного проекта «Территория заботы» и организация паллиативной и реабилитационной медицинской помощи в госпиталях для ветеранов войн. В конференции приняли участие главный гериатр минздрава России профессор Ольга Ткачева, а также начальники госпиталей регионов РФ.

Профессиональная медицина для пожилых людей

Проект «Территория заботы» стартовал в 2017 году в нескольких регионах России. По мнению специалистов, он имеет огромное значение для страны. Эксперты подсчитали: к 2025 году в России будет почти 40 миллионов людей старше трудоспособного возраста. Продолжительность жизни в России растет, перешагнув рубеж 72 года.

А в некоторых регионах продолжительность жизни такая же, как в европейских странах. Например, в Москве средняя продолжительность жизни 78 лет, а в Ингушетии – 80 лет. В России увеличивается количество людей старше 80 лет. Это люди, которые требуют особого подхода к медицинскому обеспечению. По мировой статистике, до 2100 года количество людей старше 80 лет на планете увеличится в три раза и составит 435 миллионов. То есть через 80 с небольшим лет в большинстве регионов средняя продолжительность жизни составит 95 лет. А максимальная продолжительность жизни уже сейчас составляет 120 лет. Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это значит, что вся социальная сфера, вся медицина будут перестраиваться.

Меняется и парадигма здравоохранения. Если главной проблемой медицины молодого возраста является профилактика, выявление и лечение болезней, то для людей старше 75 – замедление процесса старения, сохранение самостоятельности и высокого качества жизни. Необходимо увеличить количество активных лет прожитой жизни. Меняются приоритеты.
Привычный подход к лечению болезней пожилых не оправдал себя, ибо не улучшал результат такого лечения, отмечают специалисты. Новая парадигма заложена в гериатрии. Болезни пожилых людей лечатся по-другому. Служба гериатрии требует энциклопедических знаний. Гериатр должен быть и терапевтом, и психиатром, и кардиологом, неврологом, доктором, который умеет выявить синдромы, которых нет у молодых, в частности, синдром хрупкости (дряхлости).

Комплексный подход

«Но развитие гериатрии не означает, что врачи других специальностей не должны оказывать помощь людям пожилого возраста, - уточняет главный гериатр минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, заведующая кафедрой болезней старения Ольга Ткачева. - Кардиологи, неврологи, хирурги, врачи первичного звена, - все должны знать основы гериатрии – оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Гериатрия подходит к решению проблем пожилого человека более комплексно. Мы не просто ориентируемся на болезнь, мы ориентируемся на комплекс болезней, а у пожилого человека, как правило, несколько хронических заболеваний, во-вторых, мы ориентируемся на его сохранность, биологический возраст, на то, насколько он крепок или ослаблен. От этих составляющих зависит тактика лечения. Еще один важный момент – мы не просто проводим диагностику и назначаем лечение, но обращаем внимание на социальную сферу, на те условия, в которых проживает пожилой пациент, на его окружение, финансовое состояние. Определяем, нужна ли пациенту посторонняя помощь и в каком объеме. Поэтому можно сказать, что гериатрия предполагает управление здоровьем пожилого человека. Это более рациональный подход и с точки зрения самого пациента, и с точки зрения медицинского учреждения, и с точки зрения экономики. Так что это особая категория пациентов, которая нуждается в очень внимательном отношении с нашей стороны».

Особая миссия Самарской области

«Самарская область – безусловный лидер в развитии гериатрии, - подчеркнула Ольга Николаевна. – Причем, гериатрия развивается в регионе давно, задолго до старта проекта «Территория заботы». Все специалисты-гериатры из Москвы, других регионов страны отметили, что в губернии есть гериатрические центры, прекрасные медицинские вузы, которые занимаются гериатрией, и есть ученые, специалисты, сделав вывод, что Самара – один из очагов развития гериатрии в нашей стране. Поэтому на Самарскую область возложена особая миссия – не просто развивать это направление в своем регионе, но и показать другим территориям пример. Поэтому Самара – пилотный регион.
«Мы находимся в прекрасно оборудованном госпитале, который ориентирован на оказание помощи пожилым пациентам. Здесь работают высококлассные специалисты, которые поддерживают традиции госпиталя, отмечающего 75-летие. Не так много в России регионов, где так развивается медицинская помощь пожилым людям», - подчеркнула главный гериатр страны.

Ветеранам – заботу и внимание

Опыт работы региона в проекте прокомментировал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко:

- Самарская область – один из регионов, где проживает больше всего пожилых людей. Почти 27% населения составляют эту группу. Поэтому медицинская помощь пожилым людям становится все более востребованной. Полтора года мы работаем в проекте «Территория заботы» Что удалось сделать за это время? У нас не было гериатров в амбулаторном звене, не существовало системы отбора пожилых пациентов для направления в специализированный стационар. За время работы в проекте более 70 врачей получили профессиональную подготовку по профилю гериатрия, созданы гериатрические кабинеты почти в каждой третьей поликлинике. К концу года планируем, что у нас две трети поликлиник будут иметь в своем составе врача-гериатра. У нас существенно увеличился коечный фонд гериатрических отделений – в госпитале и Самарской областной клинической гериатрической больнице. Кроме того, мы начали использовать практику выездных приемов пожилого населения мультидисциплинарными бригадами, в состав которых обязательно входят врачи-гериатры. Эту работу мы проводим совместно с министерством социально-демографической и семейной политики, выезжая в комплексные центры социального обслуживания населения в сельские районы и малые города области. А цели проекта – улучшить качество жизни нашего пожилого населения и уменьшить смертность людей, которые прожили достойную жизнь и внесли большой вклад в развитие нашей страны, губернии, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.  
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Комментарии



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