В Самаре прошел семинар по вопросам организации занятости и проживания молодых людей с ментальной инвалидностью

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К участию в семинаре были приглашены представители общественных организаций инвалидов, специалисты, оказывающие услуги людям с ментальными нарушениями, работающие в сферах труда и занятости, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, эксперты федерального казенного учреждения бюро медико-социальной экспертизы, преподаватели и студенты ВУЗОв.На мероприятии специалисты Благотворительного Фонда «Жизненный путь» (г. Москва) презентовали проект под названием «Особая жизнь особых людей». Специалисты московского благотворительного фонда психолог Алёна Легостаева и нейропсихолог Мириам Берштейн поделились опытом организация учебного сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями.В обширную программу семинара входило как обсуждение вопросов организации дневной занятости для молодых людей с тяжелыми нарушениями развития и создания лечебно-педагогических производственных мастерских, так и обеспечение сопровождаемого трудоустройства и организация учебного сопровождаемого проживания. Особое внимание специалисты уделили разнообразным вариантам взаимодействия некоммерческих организаций инвалидов и государственных структур различного уровня в решении вопросов организации долговременного сопровождения инвалидов с детства после достижения ими 18-летнего возраста, в том числе молодых людей с ментальной инвалидностью. Для специалистов, занятых в оказании услуг инвалидам старше 18 лет особенно интересным стало обсуждение аспектов нейропсихологического подхода в работе с особенными взрослыми.Продолжением семинара стал круглый стол по проблемам занятости и проживания молодых людей с ментальными нарушениями. Модераторами обсуждения выступили руководитель управления реализации государственной политики по социальной защите инвалидов Елена Устинова и руководитель управления организации социального обслуживания Татьяна Филаретова. В ходе обсуждения московские специалисты ответили на проблемные вопросы, заданные родителями детей с ментальными нарушениями и практикующими специалистами, а некоторые из них взяли в дальнейшую проработку.По словам заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксаны Низовцевой, основной проблемой для молодых людей с ментальной инвалидностью является получение навыков самостоятельногопроживания, трудоустройства и занятости. «На территории Самарской области молодые инвалиды с ментальными нарушениями имеют возможность развивать навыки независимого проживания в социально-бытовом модуле, посещать занятия в арт-студии «Душа», развивая свой творческий и коммуникативный потенциал, работать в трудовых мастерских реабилитационного центра «Здоровье», - уточнила Оксана Низовцева.В этот же день для участников семинара министерством организовано посещениереабилитационногоцентра «Здоровье»для инвалидов вследствие психических заболеваний. На базе центра самарские специалисты ознакомили московских коллег с имеющимися практиками по адаптации и социализации молодых людей с ментальными нарушениями.В комнате социально-бытовой адаптации молодые инвалиды угостили гостей вкусными кондитерскими изделиями, изготовленными во время кулинарного урока под руководством специалиста по социальной работе Галины Кирюшкиной.В швейном цеху инструктор по труду Нелли Галимова совместно со своими воспитанниками продемонстрировала гостям процесс освоения инвалидами швейного дела на различных этапах освоения технологического процесса по изготовлению швейных изделий.Стоит отметить, что ежегодно на базе реабилитационного центра «Здоровье» проводится более 800 курсов реабилитации для людей с ментальными нарушениями, сообщает пресс-служба облправительства.