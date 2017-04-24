В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
24 апреля 2017 13:53
63
25 апреля, во вторник, в 14.00 в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (г.о. Самара, ул. Солнечная, 50) состоится «Весенняя школа онкопациента».
Мероприятие будет проходить при участии Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение».
В ходе мероприятия заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера О.А. Козлова прочтет лекцию на тему «Лучевая и лекарственная противоопухолевая терапия. Меры профилактики осложнений лучевой и побочных эффектов химиотерапии». Врач-эпидемиолог Самарского областного клинического онкологического диспансера Л.Ф. Короткова расскажет в своей лекции о том, как уберечь себя и своих близких – взрослых и детей - от инфекций путем своевременной вакцинации. Заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера Т.Г. Золотарева расскажет о порядке получения лекарственной терапии. Председатель Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение» Л.Е. Гаршина расскажет об историях пациентов, которые борются со страшным недугом вместе.
На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию, как от врачей, так и от пациентов, которые уже проходили лечение.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 апреля 2017 12:56
Вход для зрителей свободный. Социум
174
24 апреля 2017 12:42
Шествие пройдёт через площадь имени В.В.Куйбышева. Социум
127
23 апреля 2017 11:31
В этот день традиционно происходит массовое посещение кладбищ. Социум
278
Здравоохранение
24 апреля 2017 13:53
На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию. Здравоохранение
60
21 апреля 2017 13:43
Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи. Здравоохранение
185
21 апреля 2017 10:15
В этом году в кардиодиспансере планируют выполнить 180 операций с использованием новой методики. Здравоохранение
444
Туризм
21 апреля 2017 09:12
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
225
20 апреля 2017 10:31
С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по социальной политике. Туризм
256
20 апреля 2017 09:22
Это связано со взрывами на юге страны. Туризм
61
Образование
24 апреля 2017 14:26
Ведущие отечественные и зарубежные ученые поделятся опытом использования инновационных технологий в учебно-образовательной деятельности при подготовке... Образование
0
24 апреля 2017 12:05
25 апреля, во вторник, в 9.30 учащиеся 4-х классов области приступят к выполнению проверочной работы по математике. Образование
126
21 апреля 2017 22:02
Мероприятие приурочено к проведению в Самарской области Года экологии. Образование
244
Культура
24 апреля 2017 13:47
Планируется, что в фестивале примут участие 28 коллективов. Культура
59
24 апреля 2017 11:45
В мероприятии планируется участие детских и молодёжных съёмочных групп. Культура
116
21 апреля 2017 11:10
Он пройдет в государственном институте культуры. Культура
235
Мода
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
134
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
94
31 марта 2017 14:45
Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
181
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
597
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
880
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1077
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2451
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1436
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6190
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
330
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
804
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2023
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3040
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3114
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12069
Мероприятия