В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента

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25 апреля, во вторник, в 14.00 в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (г.о. Самара, ул. Солнечная, 50) состоится «Весенняя школа онкопациента».Мероприятие будет проходить при участии Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение».В ходе мероприятия заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера О.А. Козлова прочтет лекцию на тему «Лучевая и лекарственная противоопухолевая терапия. Меры профилактики осложнений лучевой и побочных эффектов химиотерапии». Врач-эпидемиолог Самарского областного клинического онкологического диспансера Л.Ф. Короткова расскажет в своей лекции о том, как уберечь себя и своих близких – взрослых и детей - от инфекций путем своевременной вакцинации. Заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера Т.Г. Золотарева расскажет о порядке получения лекарственной терапии. Председатель Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение» Л.Е. Гаршина расскажет об историях пациентов, которые борются со страшным недугом вместе.На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию, как от врачей, так и от пациентов, которые уже проходили лечение.