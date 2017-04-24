Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ведущие отечественные и зарубежные ученые поделятся опытом использования инновационных технологий в учебно-образовательной деятельности при подготовке ИТ-специалистов.
В Самарском университете пройдет международная Конференция «Информационные технологии и нанотехнологии»
Врачи приняли решение о госпитализации потерпевшей.
В Самаре микроавтобус сбил на переходе школьницу
Семья убитого деревом мужчины отсудила у властей 300 тысяч
Семья убитого деревом мужчины отсудила у властей 300 тысяч
В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
В Самаре пройдет II Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»
В Самаре пройдет II Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Эксперты в Самарской области рассказали, как распознать поддельные денежные купюры
Эксперты в Самарской области рассказали, как распознать поддельные денежные купюры
Молодой человек из Жигулевска хранил 123 г марихуаны
Молодой человек из Жигулевска хранил 123 г марихуаны
Три четверти россиян поддержали отказ Первого канала от трансляции Евровидения
Три четверти россиян поддержали отказ Первого канала от трансляции Евровидения
сегодня  Понедельник, 24 апреля, 14:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента

24 апреля 2017 13:53
63
В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию.

25 апреля, во вторник, в 14.00 в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (г.о. Самара, ул. Солнечная, 50) состоится «Весенняя школа онкопациента».

Мероприятие будет проходить при участии Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение».

В ходе мероприятия заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера О.А. Козлова прочтет лекцию на тему «Лучевая и лекарственная противоопухолевая терапия. Меры профилактики осложнений лучевой и побочных эффектов химиотерапии». Врач-эпидемиолог Самарского областного клинического онкологического диспансера Л.Ф. Короткова расскажет в своей лекции о том, как уберечь себя и своих близких – взрослых и детей - от инфекций путем своевременной вакцинации. Заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера Т.Г. Золотарева расскажет о порядке получения лекарственной терапии. Председатель Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение» Л.Е. Гаршина расскажет об историях пациентов, которые борются со страшным недугом вместе.

На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию, как от врачей, так и от пациентов, которые уже проходили лечение.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 апреля 2017  12:56
Под Самарой состоится военно-исторический фестиваль с техникой времен Великой Отечественной войны
Под Самарой состоится военно-исторический фестиваль с техникой времен Великой Отечественной войны
Вход для зрителей свободный. Социум
174
24 апреля 2017  12:42
В Самаре пройдет праздничная первомайская демонстрация
В Самаре пройдет праздничная первомайская демонстрация
Шествие пройдёт через площадь имени В.В.Куйбышева. Социум
127
23 апреля 2017  11:31
Сегодня православные отмечают Красную Горку
Сегодня православные отмечают Красную Горку
В этот день традиционно происходит массовое посещение кладбищ. Социум
278
Весь список

Здравоохранение
24 апреля 2017  13:53
В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию. Здравоохранение
60
21 апреля 2017  13:43
Самарцы сдали свыше 85 литров крови в Национальный день донора
Самарцы сдали свыше 85 литров крови в Национальный день донора
Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи. Здравоохранение
185
21 апреля 2017  10:15
В Самаре проводят инновационные операции по восстановлению сердечного ритма
В Самаре проводят инновационные операции по восстановлению сердечного ритма
В этом году в кардиодиспансере планируют выполнить 180 операций с использованием новой методики. Здравоохранение
444
Весь список

Туризм
21 апреля 2017  09:12
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
225
20 апреля 2017  10:31
В Совфеде предложили налоговый вычет до 120 тыс. руб. за отдых в России
В Совфеде предложили налоговый вычет до 120 тыс. руб. за отдых в России
С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по социальной политике. Туризм
256
20 апреля 2017  09:22
Россиян попросили избегать мест массового скопления людей в Таиланде Это связано со взрывами на юге страны.
Россиян попросили избегать мест массового скопления людей в Таиланде
Это связано со взрывами на юге страны. Туризм
61
Весь список
Образование
24 апреля 2017  14:26
Ведущие отечественные и зарубежные ученые поделятся опытом использования инновационных технологий в учебно-образовательной деятельности при подготовке ИТ-специалистов.
В Самарском университете пройдет международная Конференция «Информационные технологии и нанотехнологии»
Ведущие отечественные и зарубежные ученые поделятся опытом использования инновационных технологий в учебно-образовательной деятельности при подготовке... Образование
0
24 апреля 2017  12:05
В Самарской области проводятся Всероссийские проверочные работы
В Самарской области проводятся Всероссийские проверочные работы
25 апреля, во вторник, в 9.30 учащиеся 4-х классов области приступят к выполнению проверочной работы по математике. Образование
126
21 апреля 2017  22:02
Мероприятие приурочено к проведению в Самарской области Года экологии.
В СамГТУ состоится презентация лаборатории технологий рециклинга
Мероприятие приурочено к проведению в Самарской области Года экологии.   Образование
244
Весь список

Культура
24 апреля 2017  13:47
В Самаре пройдет II Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»
В Самаре пройдет II Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Планируется, что в фестивале примут участие 28 коллективов. Культура
59
24 апреля 2017  11:45
В Самарской области пройдет фестиваль детских социально-ориентированных короткометражных фильмов «Твой взгляд»
В Самарской области пройдет фестиваль детских социально-ориентированных короткометражных фильмов «Твой взгляд»
В мероприятии планируется участие детских и молодёжных съёмочных групп. Культура
116
21 апреля 2017  11:10
В Самаре состоится V Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова
В Самаре состоится V Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова
Он пройдет в государственном институте культуры. Культура
235
Весь список
Мода
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
134
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
94
31 марта 2017  14:45
Очарование и ценность серебряных колец
Очарование и ценность серебряных колец
 Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
181
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
597
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
880
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1077
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2451
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1436
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6190
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
330
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
804
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2023
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3040
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3114
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12069
Весь список

Мероприятия
Под Самарой состоится военно-исторический фестиваль с техникой времен Великой Отечественной войны
В Самаре пройдет праздничная первомайская демонстрация
В Самарской области пройдет фестиваль детских социально-ориентированных короткометражных фильмов «Твой взгляд»
Весь список
Популярное
за сегодня

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

1583

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

1281

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

608
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

5898

В Тольятти девочка-подросток упала с крыши 12-этажного здания

2900

В Самаре под колесами маневрового тепловоза мужчине отрезало голову

2428
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда