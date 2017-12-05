В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»

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На конференции выступят с докладами ведущие специалисты из Самары, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Уфы, Волгограда, Ростова-на- Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии.Конференция будет посвящена современным подходам к профилактике, скринингу и диагностике злокачественных новообразований, возможностям противоопухолевого лечения с использованием высокотехнологических методов в онкологии.В ходе мероприятия пройдет конкурс докладов молодых специалистов и секция для медицинских сестер.В рамках мероприятия будет организована выставка современных диагностических и лечебных технологий, применяемых в онкологической практике, сообщает пресс-служба облправительства.