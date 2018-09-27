В Самаре пройдет межрегиональная конференция детских аллергологов и иммунологов России

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В течение двух дней 28 и 29 сентября участники конференции обсудят различные иммунопатологические состояния (аллергия, иммунодефициты, онкологические и аутоиммунные заболевания), которые являются одной из самых «горячих» проблем современной медицины.«В рамках конференции у наших специалистов появляется уникальная возможность посетить лекции самых авторитетных ученых России в области аллергологии и иммунологии, принять участие в дискуссии, поделиться опытом в вопросах диагностики, лечения и профилактики болезней, связанных с иммунной дисфункцией у детей, а также услышать мнение коллег», - отмечает член правления АДАИР, заместитель директора ИПО СамГМУ Наталья Мигачева.В конференции примут участие зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии ПМГМУ им. Сеченова, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор А.В. Караулов; вице-президент АДАИР, профессор кафедры аллергологии и клинической иммунологии ГОУ ИПК ФМБА России, директор НККЦ аллергологии и иммунологии, профессор Ю.С. Смолкин; руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области В.А. Пономарев, президент Самарской областной ассоциации врачей, профессор С.Н. Измалков, сообщает пресс-служба минздрава СО.