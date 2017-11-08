В Самаре пройдет круглый стол «Лечебное путешествие», посвященный развитию медицинского туризма

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9 ноября, в четверг, в отеле Грин Лайн пресс-центр "АиФ-Самара" проводит круглый стол «Лечебное путешествие», посвященный развитию медицинского туризма в Самарской области.В Европе и США медицинский туризм давно пользуется большой популярностью. Согласно статистике, озвученной на международном конгрессе по медицинскому туризму (Global Wellness Tourism Congress – GWTC), данная отрасль показывает стремительные темпы роста. С 2004 года доходы выросли с $ 40 млрд до 0,5 триллиона, что соответствует 14 % от общего объема доходов от туризма в целом ($ 3,2 триллиона). Уже в 2012 году данный вид туризма завоевал 1,8 процента мирового ВВП.В России медицинский туризм лишь недавно начал активно развиваться. Какой потенциал в этом направлении у Самарской области? Какие клиники наиболее популярны? Откуда чаще приезжают на лечение? Что развитие этого сегмента даст Самаре? На эти и другие вопросы расскажут эксперты в ходе круглого стола.