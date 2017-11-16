В Самаре пройдет диабет-марафон

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18 ноября в 12.00 на арт-площадке Loft ТРК ВиваЛэнд (Самара, пр. Кирова 147, 4 этаж справа от кинокасс) состоится диабет-марафон.В мероприятии примут участие главный детский эндокринолог Самарской области Евгения Михайлова, детские врачи-эндокринологи Самарской городской детской клинической больницы №1 имени Н.Н. Ивановой Евгения Калабина, Ирина Шевкуленко, Алла Куляшова, а также психолог Ольга Пыренкова.Текущая неделя проходит под знаком Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября. Тематические мероприятия, подготовленные в этом году медиками и общественными организациями, пройдут в двух городах России: Самаре и Москве. Первой диа-марафон откроет Самара.В ходе мероприятия специалисты проведут обширную познавательно-образовательную программу, а также мастер-классы и семинары на следующие темы:• «Едим правильно»• «Методы введения инсулина»• «Диабет и беременность»• «Диабет и подростки» (мальчики)• «Диабет и подростки» (девочки)• «Помповая инсулинотерапия»• «Психологическая поддержка родителей диа-детей»Пока взрослые будут участвовать в мастер-классах и общаться с врачами, детям тоже не придется скучать: малыши будут мастерить поделки под присмотром профессионального аниматора, а дети постарше смогут принять участие в кулинарном мастер-классе.