В Самаре проходят Международные соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья "Нейротлон 2018"

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В "Нейротлоне 2018" участвуют команды атлетов с ограничениями по здоровью, управляющие устройствами на основе нейротехнологий, а также разработчики этих устройств – российские технологические компании.Даже список дисциплин доказывает - будущее наступило:- NCR (нейромобиль)- EXO (экзоскелеты нижних конечностей)- DBN (технологии для лиц с нарушениями слуха и зрения)- BCI (интерфейс "мозг-компьютер")- ARM (протезы верхних конечностей)- NPT (набор текста силой мысли)Один из организаторов и активный участник "Нейротлон 2018" - СамГМУ, который за последние годы достиг впечатляющих результатов в разработке высокотехнологичного оборудования и программ нейрореабилитации, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.