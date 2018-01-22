В Самаре победители конкурса президентских грантов в сфере здорового образа жизни собрались за круглым столом

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На заседание были приглашены представители некоммерческих организаций - победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации 2017 г. в сфере охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни, представители министерства здравоохранения региона и бизнес-сообщества.Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спортурассказал о возможностях и перспективах взаимодействия некоммерческих организаций со структурными подразделениями министерства здравоохранения Самарской области, в частности, о возможности проведения скрининговых медицинских обследований клиентов и участников проектов силам центров здоровья.Сотрудники Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская Федерация эстетической гимнастики в Самарской области» представили проект "Тренер-преподаватель по гимнастике для малых городов и сельских районов".Представитель Некоммерческого партнерства "Самарская Федерация ушу» рассказала о проекте "Здоровье пожилых: перезагрузка".О проекте «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в наиболее уязвимых группах населения Самарской области через организацию полевой социальной работы (аутрич) и оказание низкопороговых медицинских и немедицинских услуг» рассказала председатель Обшественно-просветительского фонда "Надежда".Автономная некоммерческая организация "Самарский Центр развития добровольчества" представила проект «Интерактивно-добровольческая акция «Самарская арена юных чемпионов».Председатель Самарской Региональной Общественной организации «Центр ушу и цигун «У Дэ» представил проект "Путь к здоровью: ушу и цигун как инструмент здорового и активного образа жизни".Некоммерческая организация "Самарский Фонд социального развития "Время Жить!" презентовала проект "Формирование ЗОЖ и профилактика социально-значимых заболеваний у молодежи Самарской области с использованием технологии "равный-равному".Председатель секции по здоровому образу жизни и физической культуре Совета НКО при Самарской Губернской Думерассказал о перспективах формирования на основе опыта реализации проектов устойчивых социальных услуг.Участники заседания обсудили возможности разработки стандартов социальных услуг и необходимость выстраивания горизонтальных связей между проектами победителями.Все участники заседания - представители некоммерческих организаций - заключили соглашения с Самарским областным центром медицинской профилактики о совместной деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни, развитие волонтерского движения, профилактику социально-значимых заболеваний, курения, злоупотребления алкоголем, а так же проведение совместных мероприятий в рамках подготовки ЧМ-2018, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.