В Самаре отметят 150-летие Красного Креста

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16 мая в 11.00 в Доме культуры им. А.С. Пушкина (Самара, ул. Л.Толстого, 94) пройдет торжественное мероприятие в честь 150-летия Российского Красного Креста – уникальной общественной организации.Ее гуманная, благородная деятельность хорошо известна в России и далеко за ее пределами.Сотрудников Самарского регионального отделения РКК придут поздравить представители регионального правительства, министерства здравоохранения, Общественной палаты, депутаты Самарской Губернской Думы и Думы городского округа Самары.О развитии службы в Самарской области расскажет председатель Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Подлужная.15 мая 1867 года император Александр II подписал I Женевскую конвенцию и Указ о создании Общества попечения о больных и раненых воинах, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.Служба сестер милосердия и по сей день является приоритетным направлением деятельности Самарского Красного Креста, медицинские сестры милосердия Красного Креста оказывают медико-социальные услуги на дому более 300 одиноким тяжелобольным гражданам.