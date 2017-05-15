В Самаре отметят 150-летие Красного Креста
15 мая 2017 14:00
99
16 мая в 11.00 в Доме культуры им. А.С. Пушкина (Самара, ул. Л.Толстого, 94) пройдет торжественное мероприятие в честь 150-летия Российского Красного Креста – уникальной общественной организации.
Ее гуманная, благородная деятельность хорошо известна в России и далеко за ее пределами.
Сотрудников Самарского регионального отделения РКК придут поздравить представители регионального правительства, министерства здравоохранения, Общественной палаты, депутаты Самарской Губернской Думы и Думы городского округа Самары.
О развитии службы в Самарской области расскажет председатель Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Подлужная.
15 мая 1867 года император Александр II подписал I Женевскую конвенцию и Указ о создании Общества попечения о больных и раненых воинах, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.
Служба сестер милосердия и по сей день является приоритетным направлением деятельности Самарского Красного Креста, медицинские сестры милосердия Красного Креста оказывают медико-социальные услуги на дому более 300 одиноким тяжелобольным гражданам.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 мая 2017 17:56
В мероприятии примут участие около 3000 выпускников. Социум
28
15 мая 2017 17:46
Проект КВН направлен на развитие творческой деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области... Социум
39
15 мая 2017 17:09
Импортные товары никогда не являлись для граждан основной статьей расходов, объяснила социолог. Социум
73
Здравоохранение
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
117
15 мая 2017 14:00
Сестры милосердия принимают поздравления. Здравоохранение
98
15 мая 2017 13:00
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье. Здравоохранение
120
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
157
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
321
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
289
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
288
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
296
Культура
15 мая 2017 12:18
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид. . Культура
114
12 мая 2017 14:06
Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами. Культура
59
12 мая 2017 11:53
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
149
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
140
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
343
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
219
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1107
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1275
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1472
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2769
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1655
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1462
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1094
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
594
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2237
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия