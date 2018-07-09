В Самаре открыт Диализный центр на территории горбольницы №10
9 июля 2018 16:42
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Открыт Диализный центр на территории горбольницы №10.
В соответствии с Соглашением, Центр создан инвестором за счёт собственных средств.
Он оснащён современными диализными аппаратами для пациентов с почечной недостаточностью, передает пресс-служба Минэкономразвития СО.
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