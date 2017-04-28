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В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео

28 апреля 2017 09:27
48
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.

В рамках европейской недели иммунизации, врачи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина напоминают о том, как подготовить ребенка к прививке, и на что следует обратить внимание. Отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии.
Комментарий дала заведующая консультативной поликлиникой педиатрического корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина Наталья Короткова.



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Комментарии



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