В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
28 апреля 2017 09:27
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В рамках европейской недели иммунизации, врачи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина напоминают о том, как подготовить ребенка к прививке, и на что следует обратить внимание. Отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии.
Комментарий дала заведующая консультативной поликлиникой педиатрического корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина Наталья Короткова.
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