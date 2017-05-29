В Самаре обсудят перспективы развития медицинской и фармацевтической отрасли

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30 мая, во вторник, в 10.15 в ВК «Экспо-Волга» (г. Самара, ул. Мичурина, 23а) состоится открытие Поволжского межрегионального форума-выставки «Медицина. Фармация».В рамках форума запланировано экспертное обсуждение вопросов текущего состояния и перспектив развития медицинской и фармацевтической промышленности Поволжского региона; выездное заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности; отчетная стратегическая сессия инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области и т.д.Кроме того, будет работать выставка высокотехнологичной медицинской техники и оборудования, изделий медицинского назначения и расходных материалов, лекарственных препаратов, инновационных разработок. Запланирована серия образовательных мероприятий для врачей различных специальностей и административного персонала.Фото pixabay.com.