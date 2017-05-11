В Самаре обсудили преимущества иммунизации
11 мая 2017 10:47
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Эксперты и общественники обсудили эпидемиологическую ситуацию в Самарской области и результаты вакцинации населения. В министерстве здравоохранения Самарской области состоялось заседание круглого стола, посвященного итогам Европейской недели иммунизации. В разговоре приняли участие специалисты нескольких ведомств – министерства здравоохранения, СамГМУ, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, а также ученые, представители общественных и религиозных организаций, работодателей, волонтеры.
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Горелова рассказала участникам, что Европейская неделя иммунизации проходит с 2005 года, и Самарская область принимает в ней самое активное участие уже на протяжении 10 лет. Цель недели – привлечь внимание населения к вопросам иммунизации, пригласить жителей на профилактические прививки.
Сейчас, пояснила Горелова, на территории Самарской области эпидемиологическая обстановка стабильная.
Если говорить о результатах борьбы с инфекциями, которые управляются средствами специфической иммунизации, то есть профилактическими прививками, то тут, бесспорно, достигнуты большие успехи. С 2008 года у нас на территории не регистрируется случаев заболевания дифтерией, с 2012 года - случаев заболевания краснухой, с 2013 года – эпидемическим паротитом. Благодаря проведению массовой иммунизации против гепатита В у нас не зарегистрировано в 2016 году случаев заболевания острым гепатитом В среди детей и наметилась стойкая тенденция к снижению заболеваемости среди взрослых. Между тем в так называемый «допрививочный» период число заболевших этими инфекционными заболеваниями исчислялось тысячами. И в том, что их удалось практически победить, свою решающую роль сыграли профилактические прививки.
В среднем на территории Самарской области прививается 2,5 миллиона человек в год. Прививки делаются от 12 инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем прививок.
В 2016 году в регионе не было зарегистрировано ни одного поствакцинального осложнения. На 30% снизилась смертность от пневмококковой инфекции у детей. Поэтому медики призвали всех активнее пользоваться возможностью защитить себя и своих детей от опасных заболеваний, сообщает сайт облправительства.
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