В Самаре начинает работу кабинет доэкспертного приема населения

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В работе пункта будут задействованы специалисты по реабилитации, медицинские психологи и юрисконсульты Главного бюро медико – социальной экспертизы по Самарской области.Целью открытия кабинета является снижение социальной напряженности среди взрослого населения и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью до оформления направления на медико – социальную экспертизу по форме 088/у-06.Консультации в кабинете доэкспертного приема проводятся по предварительной записи по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 33 (вход через арку со стороны ул. Венцека, 65).Режим работы кабинета: понедельник, вторник, четверг с 8:00 – 18:00 часов, среда, пятница: с 8:00 до 16:00 часов.Телефон для предварительной записи: 8(846)331-58-99, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.