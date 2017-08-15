В Самаре на набережной врачи провели профилактическое обследование состояния здоровья всех желающих

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Каждый желающий смог измерить массу своего тела, оценить процентное содержание жировой и мышечной массы в организме, определить объем легких, рассчитать жизненный индекс, определить силу мышц кисти и силу мышц спины с расчетом силовых индексов. По результатам обследования желающие получили консультацию врача по медицинской профилактике.Большой интерес вызвала оценка силы путем измерения становой и кистевой динамометрии. Выяснилось, что большинство обследуемых граждан, в том числе занимающихся спортом, не дотягивает до нормы. Особенно это касается становой силы. Из этого можно сделать неутешительный вывод - граждане не всегда тренируются правильно, забывая, что сильная, правильно тренированная спина - одно из обязательных условий профилактики спинальных дисфункций (грыж, остеохондрозов и т.п.), сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото minzdrav.samregion.ru