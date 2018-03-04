В Самаре медицинские работники - члены команды ЧМ-2018 сдадут экзамены

103

В этот день для медицинских работников, которые проходят подготовку к мировому первенству, состоится экзамен. Для специалистов развернут тренировочные модули – будут отрабатываться действия мобильных бригад «в условиях стадиона», особенности общения с пациентами, в том числе на английском языке. Самарские врачи, которые недавно прошли тренинги во Всероссийском центре медицины катастроф, проведут для своих коллег лекции.В рамках занятий медицинские работники совершенствуют знания английского языка, отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации. Подготовка врачей включает также занятия по психологии, хирургии, травматологии, медицине катастроф.Летом медицинская команда работала на молодежном форуме «Иволга», Грушинском фестивале, а вообще опыт непосредственной работы в условиях стадиона врачи приобрели, сопровождая матчи команды «Крылья Советов» на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба облправительства.