В Самаре детское поликлиническое отделение противотуберкулезного диспансера отмечает свой первый юбилей

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Данное организационное решение позволило повысить преемственность и обеспечить оказание специализированной медицинской помощи детям. В отделении внедрены современные методы диагностики туберкулеза: компьютерная томография грудной клетки, молекулярно-генетические методы определения возбудителя, новые методы иммунодиагностики и другие.Показатель заболеваемости детей туберкулезом в Самаре за последние 5 лет уменьшился в два раза с 12,7 случаев на 100 тысяч детского населения в 2012 году до 5,8 в 2016 году.Деятельность детских участковых врачей-фтизиатров осуществляется с обеспечением профилактической направленности: расширяется круг контактных лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении; осуществляются выходы в учреждения первичной медико-санитарной помощи; оказывается методическая помощь образовательным организациям; готовятся информационные материалы для населения, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото: пресс-служба минздрава Самарской области